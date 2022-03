Sander en Christiaan gedragen zich bij boerin Janine als makke schapen: zo komen ze nooit aan de vrouw

Liefdesbal in de koeienstalHoe ongemakkelijk was het deze week op de boerderij? Sloegen de vonken over? En wat stoorde ons in Boer zoekt Vrouw? Na elke uitzending geven we in deze rubriek ons oordeel.