Sander Hoogendoorn heeft ‘zeker geen wraak- of haatgevoelens’ richting NPO 3FM. ,,Maar als je a zegt, dan kun je ook b verwachten”, laat de dj aan het ANP weten na het nieuws over de overstap van 3FM-collega Frank van der Lende en hemzelf naar Radio Veronica. Het besluit van Hoogendoorn en zijn collega komt een maand nadat 3FM de nieuwe programmering van het station aankondigde. Intern was bij de publieke radiozender behoorlijk wat onvrede over de overstap van de twee.

,,3FM speelt een beetje de vermoorde onschuld nu”, vindt Hoogendoorn. ,,Maar uiteindelijk hebben zij ons van die programma’s afgehaald. Dan kun je niet verwachten dat iedereen blijft.” Nadat 3FM had besloten de dj naar een ander tijdslot over te plaatsen, voelde het voor Hoogendoorn alsof hij twee opties had. ,,Één was blijven op dat tijdstip. Maar ook het andere aanbod drong zich aan.” Daarmee doelt hij op het aanbod van Radio Veronica, dat ‘meer kleur’ begon te krijgen en waar hij toch ‘steeds meer zin’ in kreeg.

Het uiteindelijke besluit om over te stappen naar Radio Veronica maakte hij niet met Van der Lende, zegt Hoogendoorn. ,,Het is bij ons allebei apart geïnitieerd. Ik heb deze keuze gewoon echt voor mezelf gemaakt.” Van der Lende is een goede vriend van hem, vervolgt hij, ‘dus we spreken elkaar wel’. ,,Toen kwam het verhaal dat Frank er ook uit was. Maar het was niet zo van: jij doet dit niet, dan doe ik het ook niet. We hebben het los van elkaar besloten.”



Frank van der Lende houdt zich na zijn overstap iets meer op de vlakte. Hij zegt dat hij en de zender het laatste halfjaar ‘uit elkaar gegroeid zijn’. ,,Ik kijk heel positief terug op alles wat ik daar heb mogen doen. Ik ga met een heel goed gevoel weg en met veel frisse energie naar Veronica!”

Slag of stoot

3FM was ‘not amused’ wegens het besluit van de dj’s. ,,Als je ergens weggaat, of als een relatie uitgaat, dan gaat dat nooit zonder slag of stoot. Het is iets wat vervelend is”, zo verklaart Hoogendoorn. Zelf kijkt hij ‘met veel plezier’ terug op zijn tijd bij het station. ,,En ik ga zeker nog naar 3FM luisteren. Daar zitten ook mijn collega’s en vrienden.” Hoogendoorn heeft meer dan tien jaar bij 3FM gewerkt. ,,Ik heb al veel meegemaakt en veel kansen gekregen.” Daar is hij dankbaar voor, zegt hij. ,,Ik heb er enorm veel plezier gehad. Maar soms moet je door. Dat is ook niet erg volgens mij, het hoort erbij.”



De inhoud en de exacte tijden van de show van Hoogendoorn worden binnenkort bekendgemaakt, maar zeker is al dat Hoogendoorn vanaf begin oktober iedere maandag tot en met donderdag in de vroege avond te horen is bij Radio Veronica. Hij wil de komende tijd ‘kennismaken met de Veronica-luisteraars’ en ‘samen iets moois neerzetten’. Ik hoop dat we samen hele toffe dingen gaan organiseren en het station echt naar een nieuw level kunnen tillen.”

Zendermanager Menno de Boer van NPO 3FM vertelde gisteren aan deze site dat hij het ‘jammer’ vond dat de dj’s het station gaan verlaten. ,,De nieuwe programmering is in zorgvuldig overleg met omroepen en presentatoren tot stand gekomen. Ondanks hun eerdere toezeggingen kiezen Sander en Frank nu toch een andere weg. Dat is jammer, maar de blik bij NPO 3FM blijft vooruit gericht.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: