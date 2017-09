Sander Lantinga: Ik ben landverrader voor analyseren voetbalwedstrijd

De 538-dj kreeg gisteren een lading aan negatieve reacties over zich heen nadat hij aan tafel schoof bij Veronica om de wedstrijd tussen Barcelona en Juventus te analyseren. Veel kijkers konden het niet laten om hun kritiek te uiten en dat leverde een massa aan boze reacties op. ,,Niet dat ik nou echt te spreken was over Johnny Heitinga, maar come on @VeronicaTV Sander Lantinga, nemen jullie je kijkers in de zeik ofzo?'', reageerde iemand op Twitter.



Vanochtend blikte Lantinga er sportief en enigszins sarcastisch op terug. ,,Nouja, ik heb iets gedaan wat natuurlijk schandalig is. Wie denk ik wel niet dat ik ben? Het spijt me ook heel erg als ik mensen in diskrediet heb gebracht en het hele land misschien te kakken heb gezet. Ik heb namelijk als liefhebber van voetbal aangeschoven bij een voetbalprogramma'', sneerde hij in zijn radioprogramma De Coen en Sander Show.