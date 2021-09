Sander Lantinga laat kop koffie vallen en breekt twee vingers

Leoni Jansen oogst lof met comeback in The Voice Senior

4 september Een bekende verschijning maakte gisteravond haar opwachting in The Voice Senior. En hoe. Presentatrice, actrice en zangeres Leoni Jansen betoverde niet alleen the coaches en haar goede vriendin Angela Groothuizen met haar stem, ook de kijkers thuis waren onder de indruk van haar zangkunsten. ‘Wat een ongelooflijk mooi optreden van Leoni Jansen. Ik ben er gewoon even stil van’, twitterde een van de 897.000 kijkers.