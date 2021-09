Sandra Oh kan weinig van haar rol in The Chair maken

Reese Wither­spoon in tranen om 'seksis­tisch' artikel

31 augustus In een gesprek met de podcast We Are Supported By, van Kristen Bell en Monica Padman, heeft Reese Witherspoon laten weten in tranen te zijn uitgebarsten nadat er een seksistisch getint artikel verscheen in TIME Magazine waarin de schrijver van het stuk suggereerde ‘dat vrouwen vooral niet buiten de geijkte paden moeten lopen’.