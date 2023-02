Sandra Schuurhof volgt Jo van Egmond op als nieuwslezer Radio 538

recensie ‘Fatshaming’ of niet, The Whale werkt dankzij breekbare hoofdrol van Brendan Fraser

Is het kies om een bekende acteur een ‘fatsuit’ aan te meten zodat hij een 270 kilo zware obesitaspatiënt kan spelen? Oscarkandidaat Brendan Fraser is indrukwekkend als ‘lijdend voorwerp’ in The Whale, nu te zien in de bioscoop, maar de veelgehoorde kritiek houdt aan: het is en blijft een oneerbiedig verkleedpartijtje. Regisseur Darren Aronofsky bijt terecht van zich af.