Sanne Vogel bevallen van een tweeling

RTL gaat Baantjer niet ondertite­len op tv na aanpassing geluidskwa­li­teit

18:22 Het platte Amsterdamse accent in Baantjer: Het begin was voor een aantal kijkers onverstaanbaar maar goed nieuws voor de fans: RTL heeft de geluidskwaliteit aangepast, ondertiteling is niet meer nodig. Dat laat een woordvoerder van de zender weten aan deze site.