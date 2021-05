Sarah Vaughans verloren gewaande nummers gaan récht het ruggenmerg in

Emotionele Máxima over overleden zus: ‘Ik denk met een grote glimlach aan haar’

17 mei Koningin Máxima was vanavond zichtbaar ontdaan toen Matthijs van Nieuwkerk over haar overleden zus Inés begon. Inés, die leed aan depressies, beroofde zichzelf in 2018 in Buenos Aires van het leven. ,,Het heeft me wat jaren gekost, maar ik denk nu met een grote glimlach aan haar. En dat vind ik heel fijn.”