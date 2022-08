Sarita Lorena roert Roxeanne Hazes voor het oog van 875.000 kijkers tot tranen met lied over giftige relatie

beste zangersRoxeanne Hazes (29) hield het donderdagavond niet droog in de eerste aflevering van een nieuw seizoen van Beste zangers . 875.000 kijkers zagen hoe ze werd bezongen door Sarita Lorena, die een eigen versie had gemaakt van Hazes’ nummer Vreemde voor mij .

Het was Roxeanne Hazes die centraal stond in de aftrap van een gloednieuw seizoen van Beste zangers. Onder meer Nielson, Claudia de Breij en Jaap Reesema zongen haar toe, maar bij het optreden van Sarita Lorena kreeg Hazes natte ogen.

Lees ook Beste zangers maakte uitzondering voor Roxeanne Hazes vanwege heimwee

Dat was niet zomaar. De van oorsprong Braziliaanse Sarita Lorena zong het nummer Vreemde voor mij, een lied dat niet alleen voor Hazes betekenis heeft, maar ook voor haarzelf. ,,Ik heb m’n potje aan abusive en toxic relaties al gehad, dus ik kon me daar heel erg goed in vinden”, legde ze uit. Hazes vulde haar aan: ,,Ik heb ook een toxic relatie meegemaakt, waarin agressie helaas ook gebeurde. En dat is echt een klotetijd uit mijn leven. Ik was veel te jong en dat blijft gewoon iets lastigs.”

Al bij de eerste noten die Sarita Lorena ten gehore bracht, was te zien hoe Hazes emotioneel werd. Enkele seconden later stonden de tranen bij haar in de ogen. Ondertussen pakte Sarina Lorena uit: zij had een refrein van het lied naar het Portugees vertaald. ,,Woeh”, gilde Jaap Reesema uit.

Na afloop besloot Hazes dat de winst van de aflevering naar Sarita Lorena moest gaan.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Sarita Lorena in Beste zangers. © AvroTros

Breuk

Buiten alle optredens om vertelde Hazes bijzonder openhartig over haar jeugd. Zo werd er ingegaan op de reden waarom Roxeanne alleen wilde meedoen aan Beste zangers als haar vriend Erik Zwennes ook mee mocht naar Sevilla voor de opnames.

Volgens de 29-jarige Hazes-telg had dat onder meer te maken met de breuk met haar moeder Rachel. ,,De grootste klap is gekomen op het moment dat mijn vader overleed, mijn moeder besloot om een boek te schrijven en ik mijn moeder negen maanden niet bij me heb gehad”, onthulde ze. ,,Juist op het moment dat je haar zo nodig hebt om te rouwen. Ik heb elke avond een foto van mijn vader en moeder bij me gehad, elke avond huilend er tegen gesproken: ‘Kom alsjeblieft terug.’”

Mede door die gebeurtenis heeft Hazes ‘een enorme knauw’ gehad en dus last van heimwee. ,,Je beschadigt iemand daar voor de rest van z’n leven mee. Ik ben een volwassen vrouw, maar ik kan heel moeilijk alleen slapen. Dan krijg ik buikpijn en slaap ik niet. Ik heb me voorgenomen om me nooit meer zo te voelen.”

Volledig scherm Roxeanne Hazes houdt het niet droog in Beste zangers © AvroTros

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: