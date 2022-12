Satire Triangle of Sadness wint Europese Oscars, Knor grijpt naast prijs voor beste animatie

In het vaak hilarische Triangle of Sadness , vanaf donderdag ook te zien in de Nederlandse bioscopen, volgen we een jong stel tijdens een cruisereis. Aan boord bevinden model Carl en influencer Yaya zich tussen de allerrijksten, zoals een Russische oligarch en een echtpaar dat handelt in wapens. Als het schip zinkt en de passagiers moeten overleven op een onbewoond eiland, verandert de hiërarchie drastisch. Want weten de vermogende opvarenden eigenlijk wel hoe ze een vuurtje moeten maken?

Varkentje

Het Hollandse varkentje Knor won géén European Film Award. Regisseur Mascha Halberstad zat voorzichtig hoopvol in de zaal van het imposante Harpa-gebouw in Reykjavik, maar zag hoe een andere film werd bekroond als beste animatieproductie: het Franse No Dogs or Italians Allowed. In Knor, over de vriendschap tussen een meisje en een varkentje, ging jaren werk zitten. Halberstad kreeg haar beelden door figuurtjes van stof en fleece shot voor shot te fotograferen. Door deze beelden achter elkaar af te spelen, lijkt het alsof de poppen bewegen. Knor was begin oktober nog de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren.