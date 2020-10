SBS 6 boert goed met terugkeer Wie van de 3?: ruim 1,3 miljoen kijkers

Wie van de 3? kent zijn oorsprong in 1963 bij omroep Avro en is in verschillende periodes teruggekeerd op de buis. Gisteravond maakte het programma na zeven jaar zijn comeback op SBS 6 en trok het maar liefst 1,3 miljoen toeschouwers. Daarmee staat de spelshow op de vierde plek in de top 25 van best bekeken programma’s en was Wie van de 3? op het tijdslot van 20.30 uur zelfs het best bekeken programma.



Presentatrice Wendy van dijk zal vanochtend een gat in de lucht hebben gesprongen toen ze de kijkcijfers zag. ‘WOW! 1.3 miljoen kijkers voor de eerste Wie van de 3! Ik durfde gisteren na alle positieve reacties stiekem te hopen op 850.000.. maar dit?’, schrijft ze vandaag op Instagram. ‘Bedankt voor het kijken en wij gaan vol goede moed en heel veel plezier snel weer de volgende opnemen. Wát een heerlijke maandag.’



Het format is vrijwel identiek aan het Wie van de 3? uit de jaren 60, 70 en 80. Ook in deze nieuwe reeks met Van Dijk krijgt het panel, bestaande uit Amhali, Ryanne van Dorst, Martin Meiland en Britt Dekker, drie personen voor zich die ze moeten koppelen aan het juiste beroep.



Voor Van Dijk zijn de hoge kijkcijfers een opsteker. Eerdere programma’s die ze sinds haar terugkeer bij SBS6 presenteerde, zoals Flirty Dancing en Dance Dance Dance, deden het minder goed. Zo scoorden beide programma’s vaak niet meer dan 500.000 kijkers.