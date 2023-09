SBS 6 heeft met dit programma een onschuldige hobby kapotgemaakt, volledig kapot!

That ‘70s show-ac­teurs schreven brief ter verdedi­ging in verkrach­tings­zaak Masterson: ‘Goede invloed’

That ‘70s show-collega's Ashton Kutcher en Mila Kunis hebben vlak voor de veroordeling van oud-collega Danny Masterson hun steun aan hem betuigd. In de brieven, die in handen zijn van journalist Tony Ortega, benadrukken de acteurs de hechte vriendschap die ze met Masterson hebben sinds ze samen in de sitcom hebben gespeeld. Masterson werd donderdag veroordeeld voor het verkrachten van twee vrouwen.