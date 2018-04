SBS 6 heeft met The Wall langverwachte kijkcijferknaller te pakken

Relatie-ex­pert: Scheiding André en Monique kan heel gunstig uitpakken

12:12 Het verbaast relatiedeskundige en sociaal psycholoog Pieternel Dijkstra helemaal niets dat André Hazes (24) en zijn 40-jarige vriendin Monique Westenberg recent hebben besloten apart te gaan wonen. ,,Zo kunnen ze in alle rust ontdekken of de liefde die ze nog voor elkaar voelen levensvatbaar is. En tijdens die zoektocht wordt hun zoontje weggehouden bij mogelijke ruzies.''