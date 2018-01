SBS 6 stopt met Dokter Tinus, de bekendste inwoner van Woudrichem

,,Bij programma’s waarvan de resultaten teruglopen, maken we de afweging om te stoppen'', laat een woordvoerder van de zender weten. ,,Na zes seizoenen van Dokter Tinus constateren wij een daling in cijfers. Het marktaandeel van het laatste seizoen in de doelgroep 20-54 jaar, waar SBS 6 zich op richt, is 25 procent lager ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande seizoenen.''



De woordvoerder vervolgt: ,,Het continueren van een serie die dalende cijfers laat zien, zou zeker in dit geval ook nog afbreuk doen aan het eerdere succes van Dokter Tinus. Om deze reden komt er geen nieuw seizoen maar kijken wij met een zeer tevreden gevoel terug op de serie.”



Afgelopen najaar was het laatste seizoen van Dokter Tinus, een Nederlandse remake van de oorspronkelijk Britse serie Doc Martin, te zien.