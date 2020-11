SBS 6 zit met Wie van de Drie NPO 1 op de hielen

Ook in Wie van de Drie speelt kasteelheer Martien Meiland een belangrijke rol. Hij vormt samen met Najib Amhali, Ryanne van Dorst en Britt Dekker het panel dat de drie personen voor hen moeten koppelen aan het juiste beroep. Het format is vrijwel identiek aan de versie van het programma uit de jaren 60, 70 en 80.



RTL 4 deed op prime time goede zaken met 1 Tegen 50 (1,4 miljoen kijkers), maar zakte daarna in met de herhaling van I Can See Your Voice (474.000 kijkers) en Geraldine en de Vrouwen (164.000 kijkers). Op NPO 3 verbrak Zondag met Lubach deze week niet het kijkcijferrecord dat voorgaande week werd gevestigd; nu keken er net geen twee miljoen mensen.