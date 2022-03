AD Media podcast Chateau Bijstand ging maandagavond in première en dat leverde meteen een stevige column van Angela de Jong op. Daarom ook de stelling: ‘De voelsprieten van Talpa reiken - aan Chateau Bijstand te zien - niet verder dan het Mediapark of het Gooi.’ Angela vult aan: ,,SBS moet veel zorgvuldiger omgaan met het imago van de Meilandjes.’’

Verder aandacht voor de zaterdagavond van Jeroen van der Boom. De presentator heeft het lastig qua kijkcijfers, maar ook met zijn gasten. Met Ronald Koeman en Frans Bauer had hij nog twee topgasten in huis, maar de Hoge bomen lijken nu wel op. Najib Amhali was al een tegenvaller en Sonja Bakker lijkt ook niet te passen in het programma.



Ook krijgen we antwoord op de vraag: zien we Johan Derksen en Angela de Jong volgend seizoen terug in De Alleskunner Vips in navolging van onze presentator Manuel Venderbos. Hij krijgt de vragen toegeworpen: Hoeveel krijg je eigenlijk betaald? Is het een schoolkamp? En is er een vertrouwenspersoon?

Er is ook uitgebreid aandacht voor Boer zoekt vrouw. ‘Ongemakkelijkheidsporno scoort, dus het mag!’ Ook worden alle uitspraken van Maud op een rijtje gezet.

In het radiohoekje staat de transfer van Dave Minneboo naar Talpa centraal. Hij kreeg een ‘offer you can't refuse'. En er is een ingewikkelde rechtszaak over FM-frequenties. Mark den Blanken was erbij en geeft uitleg.

Verder: weten we nog wie Ellen Brusse is? Een terugblik op Sterrenslag en de digitale postbus van Instagram (@ADMediapodcast) wordt geleegd. Ook is er een audio-rectificatiebericht van Qmusic's Domien Verschuuren, nummer 1-dj van de middag.

Luisteren dus. Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos. Gebruik je liever je favoriete podcastsapps via Spotify of Apple? Dat kan! Vind al onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Volledig scherm Chateau Bijstand waarin Maxime, Martien en Erica Meiland het moeten zien te redden met een bijstandsuitkering. © William Rutten

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.