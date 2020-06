SBS voor het eerst in jaren door miljoengrens op vrijdag: We Want More scoort!

Het is altijd maar afwachten hoe een nieuwe zangshow wordt ontvangen door televisiekijkend Nederland, maar SBS kan oplucht adem halen na de eerste aflevering. Het programma, waarin André Hazes, Henk Poort, Davina Michelle, Trijntje Oosterhuis en Ali B. als juryleden te zien zijn, moest gisteravond op prime time alleen NPO-klassieker Bed & Breakfast voor laten gaan en staat daarmee op de vierde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.



Het is lang geleden dat de zender zó goed scoorde op de vrijdagavond: in 2015 stemden er 1,9 miljoen af op de grote finale van K2 zoekt K3. Fijn wakker worden dus voor John de Mol en presentatoren Johnny de Mol en Wendy van Dijk, die hun oud-werkgever RTL 4 matig zagen scoren met Het Beste van Got Talent Worldwide (536.000) en Beau (652.000).



En wie dacht dat de nieuwe muziekshow een kopie zou zijn van The Voice, werd flink verrast. Aan variatie in deelnemers namelijk geen gebrek. Van een dame die Franse chansonniers vertolkte, een vals zingende look-a-like van Django Wagner, een megakoor dat Nirvana zong, de bekende Drentse band Mooi Wark, tot ex-verslaafde Ricardo, die volgens André klonk als de ‘Surinaamse Hazes’; iedereen had zijn eigen verhaal en genre.



Kijkers van We Want More zijn positief verrast. ‘Wat een leuk en gezellig programma’, schrijft iemand. En een ander. ‘ Heerlijk programma. Fijn format ook. Het is verfrissend dat een stem weer kan worden ingetrokken.’