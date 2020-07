SBS6 komt met talentenjacht in auto

Alle Harry Pot­ter-films deze zomer weer in de bios

10:12 Alle acht verfilmingen van de populaire boekenreeks over Harry Potter zijn deze zomer weer in de Nederlandse bioscopen te zien. De eerste twee delen worden vanaf 16 juli weer vertoond. Daarna komen er elke week twee delen bij; de laatste twee films, The Deathly Hallows 1 en 2, gaan 3 augustus weer in roulatie.