SBS6 zendt haardvuur uit tijdens eerste kerstdag

Het haardvuur is een idee van Louwerens. ,,In Scandinavië is dat een keer een hele dag gedaan, ik vond het een fantastisch idee”, zegt hij. ,,Een beetje ingestoken door corona. Als je iets samen kunt vieren, doe het dan. Beetje slap ouwehoeren, spelletjes doen, vuurtje op de achtergrond. Sympathiek, even écht aandacht voor elkaar. En niet meer dan dat.”

Louwerens is zich ervan bewust dat SBS6 nu waarschijnlijk wat minder kijkers zal trekken. ,,Normaal zijn we bezig mensen zoveel mogelijk tv te laten kijken. Daar verdienen we ook ons geld mee. Grotendeels laten we die inkomsten nu lopen. Een klein beetje sponsoring hebben we van een supermarktketen met een campagne die gevoelsmatig op het haardvuur aansluit. Daarbij hoor je Sky Radio op de achtergrond, en af en toe wordt er een blok op gelegd of loopt er een hond voorbij.”