Scarlett Johansson uit kritiek op 'seksistische' persorganisatie

Guus Meeuwis verschuift Groots naar Ahoy in november vanwege corona

6 mei De concerten Groots met een zachte G verhuizen voor één keer van het PSV Stadion in Eindhoven naar de Rotterdamse muziektempel Ahoy. ,,Voor de concerten in het Philips-stadion is juni vanwege corona nog te vroeg”, laat de Tilburgse zanger weten op Instagram. ,,De concerten worden nu eenmalig verschoven naar het najaar, naar Ahoy Rotterdam.”