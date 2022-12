Scarlett Johansson voelde zich in rol van seksbom geduwd

Nederland is helemaal in de kerststem­ming: Mariah Carey en co worden massaal gestreamd

Met het winterse weer, de donkere avonden en de kerstboom in de hoek krijgen we massaal zin in kerstmuziek. Dat blijkt uit de streamingcijfers van Spotify. Van de eerste tien nummers van de dagelijkse Top 50 van het platform is alleen op de laagste positie geen kersthit te vinden. En Mariah Carey is uiteraard de populairste.

