Schaamteloos schmieren en rekken: wat is toch die magie van het Sinterklaasjournaal?

Het is weer tijd voor verlanglijstjes en schoentjes zetten, met de start van Het Sinterklaasjournaal . Sinterklaas, de Hoofdpiet, Dieuwertje Blok, de spanning of het wel goed komt op pakjesavond met alles dat misgaat: wat is de toch die magie van de fictieve nieuwsrubriek?

Het recept van Het Sinterklaasjournaal is al 21 jaar even simpel als heerlijk: in de week voordat Pakjesboot 12 in Nederland arriveert, gaat er iets vreselijk mis en is het allemaal maar de vraag of het Sinterklaasfeest wel door kan gaan. Het wel en wee van Sint en zijn Pieten wordt nauwkeurig verslagen door de onverwoestbare Dieuwertje Blok, die als geen ander de spanning in de kinderzielen weet op te bouwen, maar net zo goed moederlijk geruststelt.

Hoe het toch jaar na jaar memorabele tv oplevert voor jong én voor oud – neem de coronapersconferenties van vorig jaar die vakkundig op de hak werden genomen, of hoe de zwartepietendiscussie werd aangesneden – mag ‘volledig op conto’ van de schrijvers, zegt acteur John Jones, die al zo’n twaalf jaar te zien is als Vergeetpiet. ,,Alle lof naar de schrijvers, die zetten het zo goed in elkaar. We krijgen het script vrij laat pas, zodat de schrijvers goed kunnen inspelen op de actualiteit.”

Schaamteloos

Plus, zegt Jones, je mág je als acteur volledig uitleven in je personage. ,,Het is kindertelevisie, dan mag het allemaal wat groter. Schaamteloos schmieren en rekken, dat doe je normaal gesproken niet. Voor ons is het ook nog jeugdsentiment en een jaarlijkse reünie tijdens de opnames – een groot deel van de acteurs speelt al jarenlang mee. Ik doe niet veel meer op tv, maar hier maak ik ontzettend graag tijd voor.”

Quote Het gaat van kleine naamgrap­jes – Jan Boel als in: het is hier een janboel – tot grotere thema’s en het zit briljant in elkaar. Brigitte Kaandorp

Dat beaamt cabaretier Brigitte Kaandorp, die samen met Bert Visscher elk jaar in één scène te zien is. Hij als Jan Boel, zij als Helma Boel – vrijwel altijd gillend op een ladder of een trap omdat haar man weer een fantastische uitvinding heeft gedaan om het werk voor de Pieten makkelijker te maken. ,,Bert vroeg mij ooit als vriend en collega om mee te doen en sindsdien is het elk jaar een soort running gag. Die scènes die wij doen, zijn steeds weer een variant op hetzelfde, gespeeld door twee van die idiote types, maar kinderen vinden het prachtig. Ze herkennen me ook op straat: jij bent toch van Het Sinterklaasjournaal?”

Ook zij is vol lof over de schrijvers, onder aanvoering van Ajé Boschhuizen, die bijvoorbeeld ook Sesamstraat maakt. ,,Het gaat van kleine naamgrapjes – Jan Boel als in: het is hier een janboel – tot grotere thema’s en het zit briljant in elkaar. Het doet me denken aan Ja Zuster, Nee Zuster, dat ook bedoeld was voor kinderen, maar waar ook dubbelzinnigheden in zaten waar mijn ouders vreselijk om moesten lachen.”

Het Sinterklaasjournaal, dagelijks om 18.00 uur op NPO Zapp.

