Schaken niet langer gimmick of cliché: wereld in de ban van The Queen’s Gambit

Podcast ‘Sex, drugs en Rock ‘n’ Roll: Netflix maakt schaken weer hip’

6 november Kinderen die al vroeg in aanraking komen met pillen, een stiefmoeder die enorm veel drinkt en een jaren ‘60 soundtrack om van te genieten: The Queen’s Gambit van Netflix heeft een goede dosis sex, drugs en Rock ‘n’ Roll, maar maakt daarnaast schaken weer hip. Dat vinden Kevin en Charlene van Bingewatchers, de podcast over series.