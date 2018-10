'Schatrijke Justin Bieber getrouwd in gemeenschap van goederen'

Het stel, dat zich ruim twee maanden geleden verloofde, werd op de bewuste dag gezien bij een rechtbank in New York waar huwelijkscertificaten worden uitgeschreven. Het ging om een zogenoemde trouwlicentie die in Amerika verplicht is bij verbintenissen. Vervolgens hebben partners nog maximaal zestig dagen de tijd om huwelijkse voorwaarden zoals afspraken over geld te laten vastleggen. Maar TMZ stelt nu 'keiharde bewijzen' te hebben dat Bieber en Baldwin (vermogen circa twee miljoen dollar, red.) diezelfde dag zonder die voorwaarden, oftewel in gemeenschap van goederen, zijn getrouwd. ,,Ze konden niet wachten totdat alles zou zijn geregeld en zijn gewoon officieel getrouwd'', citeert de site een niet nader genoemde bron. ,,Voor Justin is de liefde belangrijker dan zijn geld.''

Volgens TMZ wil het ontbreken van de huwelijkse voorwaarden nog niet zeggen dat de twee niks meer kunnen regelen over financiën. In sommige gevallen kunnen stellen dat ook na het huwelijk nog laten vastleggen bij bijvoorbeeld een notaris. Hoe dan ook werd het jawoord, zo stelt TMZ, bijgewoond door de New Yorkse prediker Jeffrey Quinn en een getuige: Josh Mehl. Bieber kent hem van de kerk waar hij komt in Los Angeles. Beide heren zouden inmiddels hebben bevestigd bij de ceremonie te zijn geweest.

Daags nadat Bieber en Baldwin in het gerechtsgebouw waren waargenomen, kwam Baldwin met een korte verklaring op Twitter. ,,Ik begrijp waar de speculatie vandaan komt, maar ik ben nog niet getrouwd'', luidde haar reactie. Maar volgens TMZ en tabloid DailyMail klopt er niks van haar reactie. ,,Ze werpt een mysterieus rookgordijn op, omdat ze wel degelijk getrouwd is'', stelt TMZ vandaag met hoofdletters. Volgens de site zou Hailey Baldwin weliswaar getrouwd zijn, maar dat pas van de daken willen schreeuwen als er een groot feest met vrienden en familie is geweest. ,,Door de bescheiden manier waarop ze trouwden, heeft Hailey nog niet het juiste gevoel.''

Gehuild

Volgens insiders luisterde het koppel niet naar de raad of mening van vrienden of familie om nog even met een officiële verbintenis te wachten. ,,Ze gingen er gewoon voor'', klinkt het. Volgens een bron stond het huwelijk pas gepland voor 2019, maar zijn ze 'plotseling van gedachten veranderd'. De wereldberoemde hitzanger zou tijdens de bescheiden huwelijksplechtigheid in het gerechtsgebouw hebben gehuild van geluk. De managers van Bieber en Baldwin hebben nog geen reactie gegeven.

De sterke geruchten dat Justin Bieber na een langdurige knipperlichtrelatie zijn grote liefde Hailey Baldwin ten huwelijk had gevraagd, werden begin juli door hem bevestigd op sociale media. ,,Ik had het eigenlijk nog even stil willen houden, maar het nieuws gaat snel. Hailey, ik ben zo verliefd op alles aan jou'', schreef hij op Instagram.

Heilige Geest

Bieber meldde verder dat hij vastbesloten is om de rest van zijn leven met het 21-jarige Amerikaanse model door te brengen, en alles aan haar beter te leren kennen. ,,Ik beloof ons gezin naar eer en geweten te leiden, zoals Jezus ons door zijn Heilige Geest kan leiden in alles wat we doen en elke beslissing die we nemen. Mijn hart is volledig van jou en ik zal je altijd voorop stellen! Jij bent de liefde van mijn leven, Hailey Baldwin en ik zou het met niemand anders willen delen.''

In zijn liefdesverklaring aan Hailey schreef de zanger verder dat de twee elkaar perfect aanvullen en dat hij zich door haar een beter mens voelt. ,,Onze beste jaren liggen nog voor ons, ik kan niet wachten.'' Bieber vroeg zijn geliefde op de 7de dag van de 7de maand ten huwelijk, volgens de zanger een magisch getal, hoewel hij dat niet vooraf gepland had. ,,Het getal zeven is het getal van spirituele perfectie, is dat niet idioot? Het voelt fantastisch dat onze toekomst verzekerd is.''