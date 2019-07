Scheiding kost rijkste man ter wereld ‘slechts’ 38 miljard dollar

Het leek zo’n stabiele verbintenis, maar na een kwart eeuw is het huwelijk van de 54-jarige Bezos en echtgenote MacKenzie Tuttle (48) op. Zij speelde een voorname rol bij de start van de webshopgigant en maakt daardoor aanspraak op een fiks deel van Bezos’ 135 miljard dollar tellende gigafortuin. Bezos moet nu 19,7 miljoen aandelen aan haar afstaan, oftewel wel vier procent van het bedrijf. Daardoor behoudt hij nog twaalf procent van de aandelen en is hij nog steeds de rijkste man van de wereld.



Tuttle ziet af van haar belangen in The Washington Post en ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Ook behoudt Bezos het stemrecht over de aandelen die zijn ex houdt. Overigens zal Tuttle een groot deel van haar vermogen afstaan. Ze is van plan de helft daarvan te doneren aan goede doelen.



Bezos heeft nieuw liefdesgeluk gevonden. Hij date momenteel de 49-jarige Lauren Sanchez, presentatrice bij tv-zender Fox.