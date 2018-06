Scheldende dj Jean haalt fel uit naar 'zielenpoot' Johan Derksen

Dj Jean is woest op Johan Derksen. In een behoorlijk pittig filmpje op sociale media haalt de dj vandaag keihard hard uit naar de voetbalkenner die afgelopen vrijdag beledigende opmerkingen over hem maakte in VI Oranje blijft thuis. Jean vindt dat echt niet kunnen.

In de uitzending ventileerde Derksen over de 50-jarige Jan Engelaar (de echte naam van dj Jean): „Ik heb me echt kapot zitten ergeren aan die gek die er gisteren zat, die alcoholist die zei dat hij 2000 vrouwen geneukt had. Ik heb hier elke dag ruzie over de lengte van het nummer van het bandje dat hier speelt. Als die man twintig minuten krijgt om te raaskallen, dan mogen zij best een nummertje van drie minuten spelen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een redactie zo’n lul uitnodigt...''

Dj Jean noemt Johan Derksen een regelrechte zielenpoot. ,,Praatjesmaker ben je hè aan tafel, als ik er niet zit. Daar sta je om bekend", briest hij in zijn reactievideootje. ,,Mij een beetje belachelijk maken op Nederlandse televisie, omdat je toevallig een dag later aan tafel zit. Je hebt geen flauw benul wat voor leven ik leid en hoe geweldig dat is." En, richting de voetbalkenner: ,,Wees maar blij met die kijkcijfers, anders was je een wereldvreemde onderontwikkelde vogelverschrikker en allàng van de tv geweest, simple as that...''

De dj, die onlangs een biografie uitbracht, scheldt Derksen vervolgens de huid vol en daagt hem zelfs uit voor een confrontatie. ,,Als je een grote bek hebt tegen mij, doe het face to face. Kom maar, kom maar. Johan Derksen, met je grote bek, kom maar." Johan Derksen heeft nog niet op de retirade van de dj gereageerd. Op Twitter krijgt vooral dj Jean er van langs. Velen vinden het grove taalgebruik van de dj echt niet kunnen.

Liefde

In zijn biografie gaat dj Jean inderdaad in op het grote aantal vrouwen met wie hij het bed deeld. Tegen deze site vertelde hij daarover: ,,Tja, seks. Mijn standpunt hierover is niet veranderd: ik geniet meer van seks als het lust is. En dan slaap ik het liefst alleen, dus geen verlenging. Het is praktisch, want ik word snel wakker als iemand tegen me aankomt. Maar ik ben ook gewoon graag alleen. Ik heb drie keer aan de liefde geroken. Het beviel niet. Het is niet voor mij weggelegd.''

En: ,,Het klinkt superflauw, maar dat zit ‘m in de alledaagse dingen. Eten doe ik wat en wanneer ik wil. Televisie kijken idem dito. Ik ben niet egoïstisch, wel eenkennig, eenzelvig. En de seks is niet minder, er is belangstelling genoeg. Het leuke van seks is: het gaat nooit vervelen, zeker als je geen vaste vrouw hebt. Met hoeveel vrouwen ik het heb gedaan? Nou, ik heb er geen telraam bij gehaald, maar ik schat zo’n tweeduizend.''

Let op, onderstaand filmpje bevat grof taalgebruik.