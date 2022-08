Schitterende serie, maar flopfinale: waar gaat het mis?

Het was een wereldwijde hype die bijna acht jaar duurde, fans raakten er niet over uitgesproken en spraken er schande van als iemand níet keek. Tot die beruchte laatste aflevering in mei 2019. Sindsdien gaat de fantasyreeks Game of Thrones van zender HBO vooral over de tong als ‘die briljante serie die zo beroerd eindigde’. Dik 70 uur kijken eindigde voor velen in een deceptie.