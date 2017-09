'Schoonloeders' inspiratie voor tweede boek Dirk Zeelenberg

Marc de Hond maakt rol­s­toelaf­spra­ken met Transavia

7:50 Presentator en cabaretier Marc de Hond heeft gisteren tijdens een gesprek met Transavia afspraken gemaakt over hoe de vliegmaatschappij iets gaat doen aan de afwezigheid van rolstoelen in hun toestellen. De Hond had twee weken geleden via Facebook zijn ongenoegen geuit over het gebrek aan goede voorzieningen voor mindervaliden op vluchten van Transavia.