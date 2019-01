Schoonvader Dennis Verbaas scoort punten met bezoek aan sultan Johor

video Foo Figh­ters-voor­man Dave Grohl maakt weer rotsmak van podium

10 januari Foo Fighters-voorman Dave Grohl (49), die in 2015 zijn been brak bij een optreden in de Zweedse stad Göteborg, is gisteren tijdens een concert in Las Vegas keihard van het podium gevallen. De muzikant moest door beveiligers op de been worden geholpen.