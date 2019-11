Schoothondje van Frans Bauer in rolstoel na verlammend ruggenmerginfarct

BBC bedolven onder de haatreac­ties na tv-show met mannelijk danspaar

19:12 De BBC heeft bijna 200 brieven gekregen van kijkers die zich groen en geel ergerden aan het optreden van twee dansende mannen in het populaire tv-programma Strictly Come Dancing, een variant van Dancing With The Stars. Volgens de Britse omroep, die eens per twee weken het aantal schriftelijke reacties op programma's en de aard daarvan naar buiten brengt, stond in het merendeel van de ‘homofobe’ klaagepistels dat de intieme dans van Johannes Radebe en Graziano Di Prima ‘aanstootgevend’ was.