Schrappen reclame vóór Op1 kostte geen geld, maar blijft wel eenmalige truc

NPO 1 heeft in overleg met de Ster, die de reclameruimte op de kanalen van de publieke omroep verkoopt, de commercial break na de aflevering van Spoorloos geschrapt. Hierdoor begon de nieuwe talkshow Op1 eerder dan concurrent Jinek op RTL 4. Dat was een bewuste keuze, om ‘het publiek te wijzen op een nieuw programma’. ,,Daar hebben we uiteraard overleg over gehad”, zegt Ster-directeur Frank Volmer. ,,Dat is niet een besluit dat de NPO eenzijdig maakt.”



Ster bekijkt in zo’n geval hoe er ‘in de marge van de regels’ gespeeld kan worden met reclameblokken. Zo mag er maximaal twaalf minuten per uur besteed worden aan advertenties - en gemiddeld minder als er op dag- of jaarbasis wordt gekeken. ,,Anders dan de commerciële zenders gaat het bij ons vooral om zoveel mogelijk inkomsten krijgen met zo min mogelijk reclame. Als het nodig is om ergens iets te schrappen, kunnen we besluiten een reclameblok op een ander moment bijvoorbeeld wat langer te maken”, zegt Volmer. Dat is maandagavond ook gebeurd. ,,En deze beslissing leverde dan ook geen financiële schade op.”



Maar: voor adverteerders is de plek vóór de nieuwe talkshow ook een mooie. ,,En daarom zetten we er vanavond wel een blok voor.”