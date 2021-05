Schrijver Eric Carle (91) van Rupsje Nooitgenoeg overleden

Carle schreef The Very Hungry Caterpillar, zoals het origineel heet, in 1969. Het gaat over een rups die altijd honger heeft en maar blijft eten tot die een vlinder wordt. Generaties kinderen groeiden met het verhaal op. Het prentenboek over de rups stond en staat nog altijd bij veel mensen in de kast, naast andere kleuterklassiekers als de rode poes Dikkie Dik, het konijn Nijntje en Kleine Beer.