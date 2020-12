Schrijver Martin Ros op 83-jarige leeftijd overleden

Ros recenseerde jarenlang boeken voor het radioprogramma de Tros Nieuwsshow, waar zijn aanstekelijke enthousiasme wekelijks honderdduizenden luisteraars naar de radio trok. Daarnaast was hij werkzaam als creatief directeur van De Arbeiderspers, waar onder meer Maarten 't Hart en Boudewijn Buch hun boeken publiceerden. In 1997 moest hij stoppen na een herseninfarct.



Zelf schreef hij meerdere boeken over wielrennen, onder meer over wielerlegende Fausto Coppi. De laatste jaren woonde Ros in een verpleeghuis in Amersfoort.