Schrik tijdens live-uitzending Op1: ‘Een van de gasten is gevallen’

De schrik zat er dinsdagavond goed in halverwege de live-uitzending van Op1, nadat gast Corlien Doodkorte buiten het beeld van de camera’s was gevallen. Andere gasten schoten te hulp, terwijl presentatoren Charles Groenhuijsen en Margje Fikse aan de kijker probeerden uit te leggen wat er aan de hand was.

,,Ondertussen is er hier wat consternatie in de studio, want een van de gasten is gevallen”, vertelde Fikse ontdaan. ,,Ik weet even niet hoe wij dat nu gaan oplossen. Ze wordt op dit moment overeind geholpen. Ze is aan het bloeden en het gaat niet goed. Mevrouw wordt op dit moment weggehaald. Ze moet even geholpen worden. Dit is heel erg vervelend.”

Doodkorte was naar de talkshow gekomen om te vertellen over genezing na bidden. Huisarts Dick Kruijthoff is aan de VU gepromoveerd op dit onderwerp, terwijl longarts Rick Paul had deelgenomen aan het onderzoek. Beiden vertelden over het onderzoek. Doodkorte zou over haar eigen ervaringen vertellen als Parkinson-patiënt.

Na de val kwam zij echter niet meer terug in de uitzending en deden Kruithoff en Paul hun en haar verhaal. Aan het slot van de uitzending verklaarde Fikse dat ‘het goed gaat met mevrouw’ Doodkorte. „Ze heeft alleen nog een bloedneus en een schaafwond.”

Geschrokken was ze wel, stelt politiek duider Thomas van Groningen, eveneens tafelgast. ,,Ik zag het gebeuren. De tafel bij Op1 staat op een klein podium, waar vanwege camera-opstelling een hap uit is. Zij stapte net dat gat in, waardoor ze viel. Ze was geschrokken, maar het gaat nu weer goed met haar.”

