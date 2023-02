Selena Gomez over gewichtstoename door medicatie: ‘Ik ben geen model en zal er ook nooit eentje zijn’

Na haar verschijning op de rode loper van de Golden Globes vorige maand hadden veel mensen op social media iets aan te merken op het lichaam van Selena Gomez (30). De actrice en zangeres legt nu op TikTok uit dat ze is aangekomen door het gebruik van medicatie tegen de auto-immuunziekte lupus. En ze neemt liever de medicatie dan dat ze slanker is. ,,Ik ben geen model en zal er ook nooit eentje zijn.”

,,Als ik het neem, heb ik de neiging om veel watergewicht vast te houden, en dat dat gebeurt is heel normaal. Als ik het niet inneem, val ik weer af”, zegt Gomez op het videoplatform. ,,Ik wil iedereen een hart onder de riem steken die iets soortgelijks doormaakt en zich schaamt, terwijl niemand hun echte verhaal kent.”

,,Ik wil gewoon dat mensen weten dat ze mooi zijn, en geweldig. Ja, we hebben dagen waarop we ons misschien shit voelen, maar ik ben liever gezond en ik zorg voor mezelf. Mijn medicijnen zijn belangrijk, ik geloof dat ze me helpen”, zegt de Only Murders in the Building-actrice. Ze kreeg in 2014 te horen dat ze lijdt aan lupus, een ziekte die je huid en organen aantast. Gomez neemt dan ook liever de medicatie dan dat ze slanker is. ,,Ik ben geen model en zal er ook nooit eentje zijn. Ik vind modellen geweldig, maar ik ben er gewoon absoluut niet één.”

Bodyshaming

Selena bedankt haar fans voor hun steun en begrip. En voor wie kritiek heeft op haar uiterlijk en dat van anderen, heeft ze een duidelijke boodschap. ,,Ga weg, want ik geloof niet in bodyshaming.’’

De zangeres, die vorig jaar nog een hit had met Calm down, spreekt zich vaker uit tegen bodyshamers. Vorig jaar vertelde ze op TikTok over haar pogingen om af te vallen en sloeg ze terug naar de critici. ,,Ik probeer slank te blijven. Toch ging ik naar Jack in the Box (een fastfoodketen, red.) en nam ik vier taco’s, drie loempia’s, uienringen en een broodje pittige kip”, zei ze. ,,Maar eerlijk gezegd geef ik niet om mijn gewicht, want mensen zeuren er hoe dan ook over. ‘Je bent te klein’, ‘je bent te groot’, ‘dat past niet’... ’’, sprak ze. ,,Bitch, ik ben perfect zoals ik ben. Moraal van het verhaal? Doei.”

Gomez heeft door haar ziekte onder meer problemen met haar afweersysteem. Ze kreeg een tijdje chemotherapie en moest in 2017 een niertransplantatie ondergaan.

