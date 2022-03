Sensation keert na vijf jaar terug in Arena

Het thema van Sensation 2022 is ‘Yes’, een verwijzing naar de vrijheid die er weer is na het loslaten van de coronaregels. ,,Om te vieren dat positiviteit altijd wint, maar ook om te laten zien hoe de dansvloer altijd de plek is geweest waar je helemaal jezelf kunt zijn en alles los kunt laten. Mensen hebben behoefte aan de warmte, de intimiteit en het gevoel van saamhorigheid die bij housemuziek horen”, zegt Milan Raven, managing director van ID&T Events.

Deze Sensation is wereldwijd de 133e editie: in 2001 organiseerde ID&T-grondlegger Duncan Stutterheim het eerste feest waarbij alle bezoekers in het wit gekleed gingen, laten werden de feesten ook in tientallen andere landen gehouden. In 2017 werd het dancefeest voor het laatst in het Amsterdamse voetbalstadion gehouden. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt, met naar verluidt ‘de beste house-artiesten van het moment. De pre-sale begint op 15 maart, inschrijven kan vanaf vandaag via de website van Sensation.