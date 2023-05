Serena Williams kondigt bij Met Gala baby nummer twee aan

Met foto's en video Prinses Ariane steelt de show met ingetogen broekpak: ‘Dit zag je 20 jaar geleden niet’

Koningin Máxima krijgt donderdag behoorlijk koude voeten in Rotterdam, verwacht modejournalist Josine Droogendijk. Hoewel de gevoelstemperatuur een frisse 9 graden is, draagt de vorstin tot haar verbazing open schoenen. Droogendijk is ook vol lof over de koning (‘hij is door de wasstraat gegaan’), maar nog het meest over prinses Ariane.