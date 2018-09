Sergio Herman bedroefd om overlijden sommelier Lotte Wolf (32)

Wolf, in 1985 geboren in Hilversum, was wine director bij hotel The Grand en restaurant Bridges in Amsterdam. Ze kreeg er carte blanche om de wijnkaart helemaal naar eigen smaak in te richten. Door restaurantgids Gault Millau werd ze uitgeroepen tot Meest Talentvolle Sommelier van 2013.



Ze had al een behoorlijke carrière achter de rug. Op haar 18de ontdekte ze haar droombaan. Ze begon zonder ervaring in de horeca en werd de jongste en eerste vrouwelijke sommelier in verschillende toprestaurants, zoals Fifteen van Jamie Oliver en het Haagse Seinpost.

Afspraak geannuleerd

Daarna werkte ze zes jaar als hoofdsommelier bij het inmiddels gesloten driesterrenrestaurant Oud Sluis in Zeeland, onder de leiding van chef Sergio Herman. Herman laat via Instagram weten: ,,Lieve Lotte, we gingen afspreken enkele weken geleden om wat bij te kletsen en om jou eigen mooie bijzondere wijn te proeven. Ook om je weer eens te zien, want je bent natuurlijk al een tijdje weg uit Zeeuws-Vlaanderen! Heb door drukte deze afspraak moeten annuleren! Ben echt sprakeloos omdat je er nu niet meer bent."

Herman is Wolf erg dankbaar. ,,Ik moet echt zeggen dat je super bijzonder bent en dat voelde ik al toen je bij me kwam werken in Oud Sluis en je echt wijn ademde, het was je leven, je alles en ging daar volledig voor, koste wat kost wilde je groeien naar het allerhoogste niveau! En dat heb je laten zien in de absolute topperiode van Oud Sluis! Ik ben je eeuwig dankbaar voor wat je hebt gedaan voor me! Zoveel respect voor je maar nu ook schaamte dat ik onze afspraak heb geannuleerd."

Geeky spelletjes

In 2015 vertelde Wolf in een interview met Het Parool gepassioneerd over haar vak. ,,Het is grappig en ook een beetje gek dat het vak van sommelier zo'n snobistisch imago heeft, want goedbeschouwd zijn de meesten van ons vooral best wel nerds."



,,We lezen scheikundige boeken voor het slapen gaan. We appen elkaar nieuwe, obscure vondsten, we houden van geeky spelletjes en troeven elkaar waar het maar kan af met gekke feitjes."