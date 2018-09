Serie Designated Survivor nieuw leven ingeblazen door Netflix

Het nieuwe, derde seizoen krijgt tien afleveringen en zal in 2019 worden gepresenteerd als een zogenoemde Netflix Original : een reeks die de internationaal actieve streamingdienst in eigen beheer maakt. De serie gaat over minister Tom Kirkman (gespeeld door Kiefer Sutherland) die president van Amerika wordt als de president en alle andere kabinetsleden omkomen bij een aanslag op het Capitool. Mede-producent Sutherland heeft inmiddels verheugd gereageerd op het aangekondigde vervolg. ,,Fantastisch om Kirkman weer te mogen spelen.''

Designated Survivor was voor de Amerikaanse zender ABC een winstgevende serie, mede dankzij een lucratieve deal die met Netflix was gemaakt over internationale verspreiding buiten Canada en de VS. ABC trok de stekker uit de serie, omdat het zich grote zorgen maakte over de ontwikkeling van de verhaallijnen. Verder is de serie duur om te maken, omdat de opnames plaatsvinden in Canada, Los Angeles en New York.