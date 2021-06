Serie Halina Reijn en Carice van Houten boekt succes over de landsgrenzen

In Red Light spelen de Carice van Houten en Halina Reijn, die de reeks ook bedachten, aan de zijde van de Vlaamse actrice Maaike Neuville (De Twaalf) de hoofdrollen. Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Gaandeweg komen de absolute tegenpolen erachter hoezeer ze elkaar nodig hebben om hun problemen op te lossen.



In Nederland trapte de serie af met 1,2 miljoen kijkers en ook in België was Red Ligth al succesvol. Op de Vlaamse streamingsdienst Streamz was het in amper in twee maanden tijd de best bekeken reeks op het platform. Ook bij de première in Cannes was er veel belangstelling. Red Light won onder andere de Special Interpretation Prize en de Prix des Lucéens in Cannes, en een Gouden Kalf voor beste serie op het Nederlands Film Festival.