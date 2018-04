Serie Yannick de Waal maakt kans op Bafta

De Britse miniserie The State , waarin de Nederlandse acteur Yannick de Waal een hoofdrol speelt, is genomineerd voor een Bafta. De belangrijkste Britse tv-prijzen worden half mei uitgereikt.

The State vertelt over een groepje Britse jongens die naar Syrië afreizen om zich bij IS aan te sluiten. De Waal speelt een Nederlander die zich Abu Abbas Al-Hollandi noemt en met hetzelfde doel naar Syrië is gegaan. Het is zijn eerste Engelstalige rol.

De vierdelige reeks werd in Groot-Brittannië in augustus uitgezonden door Channel 4 en kreeg lovende recensies. In Nederland was de gelauwerde reeks te zien op National Geographic.

Eerder was De Waal, zoon van schrijver en regisseur Simon de Waal, onder meer te zien in de SBS-serie Bureau Raampoort en de speelfilm Dorsvloer vol confetti.

De grootste kanshebber bij de Bafta's is de Britse politieserie Line of Duty met vier nominaties. De dramaserie Three Girls and twee Netflix-series The Crown en Black Mirror zijn elk in drie categorieën genomineerd.