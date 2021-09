Sexy foto kostte Billie 100.000 volgers, maar ze gaat stap verder: ‘Mensen zijn bang voor grote borsten’

foto's Ongekende cijfers voor sexy shoot Billie Eilish: dit punt wilde ze maken

8 mei De spraakmakende fotoshoot van Billie Eilish (19) in de Vogue blijft geschiedenis schrijven. Binnen een paar dagen staan vier van de kiekjes al in de lijst met meest gelikete posts ooit op Instagram. Shoppers zoeken online massaal naar korsetten en de website van het Britse tijdschrift had nog nooit zoveel bezoekers.