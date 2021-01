Shakira miljoenen rijker na verkopen van muziekrechten

Els (57) uit Dronten ging failliet, kwam in de schuldsane­ring en is nu te zien in Big Brother: 'Ik had niks meer’

15:30 Els Trollmann (57) uit Dronten doet mee aan het nieuwe seizoen van Big Brother. Ze was eigenaar van de succesvolle Flevorijschool, dat ging failliet en ze kwam in de schuldsanering. „Ik heb al veel heftige uitdagingen doorstaan, Big Brother is een positieve.”