Shana (19): eerst miss, dan op missie

Haar passie voor het leger kreeg ze mee van haar vader, die parachutist bij de Belgische commando’s was. Shana: ,,Mijn papa is mijn grote held, hij heeft me altijd enorm gefascineerd.’’ Toegegeven, ze vond het moeilijk haar vader soms maanden te missen, als hij op missie in Afghanistan of Afrika was. ,,Dat was heel zwaar, maar ik keek als kind zo tegen hem op dat ik toen al wist dat ik in zijn voetsporen wilde treden.’’



Na het voltooien van haar middelbare school koos de brunette zonder enige twijfel voor de officiersopleiding in Sint-Truiden. Haar doel: bij de luchtmacht of landmacht gaat werken. Eind vorig jaar startte ze met haar opleiding. ,,Het was wel even wennen tussen al die mannen’’, vertelt ze. ,,Maar ik voelde me al snel thuis.’’ Naar het buitenland voerde haar training Shana nog niet, maar ook in België ging het er stevig aan toe. ,,In de modder wroeten en over de grond kruipen, ik heb het allemaal gedaan.’’