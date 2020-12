Sharon Osbourne in ziekenhuis na coronabesmetting

,,Ik ben nu aan het herstellen op een locatie afgezonderd van Ozzy", aldus de 68-jarige, die daarbij vertelt dat de rocker (72) ook getest is maar een negatieve uitslag kreeg. Sharon, Ozzy en hun kinderen waren tussen 2002 en 2005 in een realityshow te zien op MTV.

Sharon is nu één van de vaste gezichten van het Amerikaanse praatprogramma The Talk, maar die show was al begonnen aan de kerstonderbreking. Haar collega's laten haar in een reactie op Instagram weten: ,,We wensen je een spoedig herstel, Mrs. O. We houden van je!”