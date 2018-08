Shary-An: We hebben allemaal een hart dat klopt, wees gewoon lief voor elkaar

Sylvia Hoeks in nieuwe Ap­ple-dramaserie

8:10 De Nederlandse actrice Sylvia Hoeks speelt een van de hoofdrollen in de nieuwe Apple-dramaserie See. Ook Archie Madekwe maakt onderdeel uit van de cast, meldt Deadline. De reeks is van de hand van Peaky Blinders-maker Steven Knight. Francis Lawrence, die eerder verantwoordelijk was voor drie Hunger Games-films, tekent voor de regie.