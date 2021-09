Shawn Mendes komt volgend jaar naar Nederland

Nikkie de Jager gilt van blijdschap met nominatie voor beste presenta­tri­ce: ‘Oh my god!’

22 september De Nederlandse wereldster Nikkie de Jager (27) maakt na haar gelauwerde optreden bij het songfestival kans op de Zilveren Televizier-Ster voor beste presentatrice. Ze hoorde het nieuws in New York, waar ze vandaag sprak bij de Verenigde Naties. In een filmpje voor haar fans gilt ze het uit van blijdschap.