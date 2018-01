Shelly Sterk: Ik stond bij RTL achter in de rij

Je liet je soms kritisch uit over bijvoorbeeld het RTL-trouwprogramma met Gordon (die uiteindelijk toch níet trouwde). Kreeg je daar vanuit de zender commentaar op?

,,Nee, absoluut niet. Sterker, ze vinden het alleen maar fijn als je zegt wat je vindt. En dat voorbeeld dat je net gaf: dat vond ook een groot deel van Nederland. Ik heb nooit gehoord dat ik me minder kritisch moest uitlaten. Ze hebben ook heel lief afscheid van me genomen. Het was een ontzettend leuke club mensen waarmee ik ook vaak ging eten en bijkletsen. Dat zal ik ook het meeste missen.''



En dus nu naar SBS 6. Wie nam het initiatief?

,,SBS benaderde mij. Ik heb niet zozeer getwijfeld, maar ben wel een tijdje in gesprek geweest. Ik zat best goed bij RTL dus moet je wel met iets beters komen om echt die overstap te maken.''



Is Shownieuws beter dan RTL Boulevard?

,,Nee, maar bij Boulevard deed ik verslaggeving en bij Shownieuws doe ik ook presentatie. Dat is voor mijn ontwikkeling wel goed, ik wil daar graag beter in worden.''



Wat is buiten Marktplaats en Shownieuws je ambitie bij SBS?

,,Als ik het voor het zeggen zou hebben, doe ik een groot studioprogramma in combinatie met een meer inhoudelijk programma. Misschien een documentaire of zo. Ik heb toch een journalistieke achtergrond. Ik kan er nog weinig over zeggen, maar er zijn mij meer vooruitzichten geboden naast Shownieuws en Marktplaats.''