Shelly Sterk onthult tweede zwangerschap in schattig filmpje: ‘Broertje of zusje in jouw oude huisje’

met video Na het modderge­vecht tussen Johnny Depp en Amber Heard komt nu de docu over hun smaadzaak

Even leek de rust weergekeerd na het de uitspraak in het monsterproces tussen Johnny Depp (60) en Amber Heard (37). Maar nu staat de veelbesproken confrontatie tussen de twee Amerikaanse acteurs opnieuw in de schijnwerpers, door een nieuwe Netflix-documentaire. Vanaf woensdag is is de driedelige docureeks Depp v. Heard te zien.