Een woordvoerder van de acteur laat aan New York Post weten: "Shia en Mia hebben een scheiding aangevraagd. De breuk is vriendschappelijke, en alle details rond de afhandeling zullen privé blijven." De twee hielden in 2016 een huwelijksceremonie in Las Vegas, maar trouwden nooit voor de wet.



Shia leerde FKA twigs kennen op de set van Honey Boy, een film waarvoor de acteur het script schreef, gebaseerd op zijn eigen leven. De zangeres, die eigenlijk Tahliah Debrett Barnett heet, was eerder verloofd met acteur Robert Pattinson. Die relatie liep vorig jaar op de klippen. Volgens Pattinson brak het vele reizen en de afstand tussen de twee hen op.